На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о столкновении двух пассажирских автобусов Iveco в Наримановском районе города Баку.

Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасатели извлекли из деформированного транспортного средства зажатого в кабине водителя и передали его по назначению.

В свою очередь, в Бакинском транспортном агентстве сообщили, что попавшие в ДТП автобусы не принадлежат ООО BakuBus.

По словам руководителя пресс-службы БТА Маиса Агаева, указанные автобусы вообще не курсируют по каким-либо регулярным линиям в городе.