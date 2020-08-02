Смертельные ливни в Южной Корее: президент отменяет отпуск
Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Южной Корее сильными дождями, составило шесть человек, восемь числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.
2 августа власти страны объявили в стране самый высокий, третий, уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
Президент страны Мун Чжэ Ин из-за бушующей стихии прервал запланированный отпуск. По информации Yonhap, Мун Чжэ Ин на прошедших выходных отправился в свою личную резиденцию в город Янсан провинции Кёнсан-Намдо, где планировал провести недельный отпуск. Однако президент принял решение прервать отдых и вернуться в Сеул.