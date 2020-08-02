Бывший Папа римский тяжело заболел после поездки в Германию

93-летний священник страдает рожистым воспалением лица, сообщила газета Passauer Neue Presse со ссылкой на журналиста и писателя Петера Зевальда, автора нескольких совместных книг со сложившим с себя полномочия понтифика Бенедиктом XVI.

По его словам, бывший понтифик уже составил духовное завещание, которое будет опубликовано после его смерти, передает Deutsche Welle. Кроме того, он определил в качестве своего будущего места захоронения бывшую гробницу Иоанна Павла II в крипте святого Петра. Мощи предшественника Бенедикта XVI сейчас находятся в Соборе Святого Петра.

В июне Бенедикт XVI находился на протяжении пяти дней в баварском Регенсбурге у своего тяжелобольного брата Георга Ратцингера, который спустя короткое время после этого скончался в возрасте 96 лет.