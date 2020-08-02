Золото обновило рекорд

Цена золота обновила рекордный максимум на торгах в понедельник на фоне опасений возобновления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в ряде регионов мира.

Как сообщает Интерфакс, фьючерсы на золото повышаются на 0,4% - до $1993,9 за унцию.