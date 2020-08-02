Золото обновило рекорд
Цена золота обновила рекордный максимум на торгах в понедельник на фоне опасений возобновления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в ряде регионов мира.
Как сообщает Интерфакс, фьючерсы на золото повышаются на 0,4% - до $1993,9 за унцию.
Цена золота на спотовом рынке в июле подскочила на 11%, это стало максимальным месячным подъемом с 2012 года.
В понедельник цена золота с немедленной поставкой в определенный момент приблизилась к $2000 за унцию.
Тем временем цена серебра на спотовом рынке снизилась на 0,3%, составив $24,3212 за унцию. По итогам июля она выросла на 34%.