Производственное объединение «Азеригаз» провело социальную акцию в связи с Гурбан байрамы. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, были исполнены просьбы и обращения граждан, которые в разное время обращались в «Азеригаз» по поводу проводки газовых линий или проблем, связанных с газовым хозяйством.

Согласно информации, эта акция охватила несколько городов и сел. Так, в Мингячевире был проведен газ в частный дом инвалида карабахской войны Тахира Гусейнова, что стало составной частью социальной акции ПО «Азеригаз». Помимо этого, за счет производственного объединения были осуществлены работы по проводке газа в частный дом жителя Огуза Абульфата Дашдамирова и работе по обращению Зивяр Османовой, попросивший отвести газовую линию от ворот ее дома. Также в Губе был проведен газ в частный дом инвалида второй группы Шахина Ахмедова, обратившегося по этому поводу в «Азеригаз».

Граждане поблагодарили за проявленное внимание и заботу президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Они выразили удовлетворение работами по поэтапной газификации.