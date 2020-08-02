COVİD-19 в России: 5394 новых инфицированных и 79 умерших за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 188 464 человека.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки в России на 3 420, всего выздоровели уже 653 593 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 79, в том числе 13 летальных исходов было зарегистрировано в Москве, по шесть - в Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Красноярском крае и пять в Тульской области.