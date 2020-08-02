Захра Новрузова, специально для haqqin.az 13:37

Туркменистан – единственная страна в мире, свободная от коронавируса. Во всяком случае так утверждают власти. Не зарегистрировала случаев заболевания и побывшая в Ашхабаде миссия ВОЗ. В представленном на днях докладе лишь проанализирован опыт Туркменистана, который делает особый акцент на профилактику инфекционных заболеваний. Тем не менее президент Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам в дни празднеств Гурбан оставаться дома и отмечать великий праздник в кругу семьи. Сам он проводит время в предгорьях Копетдага в одном из курортных центров страны. А в Ашхабаде только и обсуждается, что участившие случаи смертей от пневмонии.

В Туркменистане Гурбан - один из самых почитаемых в народе праздников. Кроме традиционного жертвоприношения, туркмены щедро делятся угощением из жертвенного животного не только с соседями - двери домов открыты для любого гостя. Но не в этом году. Пандемия внесла свои коррективы. Не могут жители страны принять участие и в традиционных развлечениях – катании на качелях. Считается, что, раскачиваясь в дни Гурбан байрама, человек очищается от грехов. Очередь, как правило, выстраивается километровая – то ли грешников много, то ли способ искупления грехов довольно забавный. В предыдущие годы качели устанавливали в парках, местах отдыха жителей городов и сел. Там же проходили и концерты. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, согласно которому гражданам предписывается оставаться дома и отмечать праздник в кругу семьи. А чтобы потом не говорили - не знал и пошел в гости, власти разослали всем жителям эсэмески. Не отвертеться. Собственно, далеко и не уйти. Передвигаться по стране можно только самолетом. До 15 августа остановлено железнодорожное и автобусное сообщение между регионами страны. На личном автотранспорте можно прокатиться, но только в пределах своей области. Не под запретом велосипед. И то только потому, что сам Аркадаг (Покровитель – титул Бердымухамедова) любит велоспорт. На днях глава государства совершил велосипедный кросс в предгорьях Копетдага и призвал соотечественников следовать его примеру. В Ашхабаде даже установили памятник велосипеду.

Президент в отпуске, но время проводит активно: он ловил рыбу на одном из озер страны и накормил ею воспитанников детского дома. Выгуливал алабая – порода собак, ставшая национальным символом. И катался на лошадях - еще одна страсть Бердымухамедова. Об алабаях и лошадях Аргадаг написал в своей книге. Всего он автор более 50 книг, в том числе многотомника о лекарственных растениях. Бердымухамедов – доктор медицинских наук. Пока весь мир пытается придумать вакцину против коронавируса, лидер Туркменистана призвал население лечиться от вирусов народными средствами по своей книге – гармалой (uzərlik - ред.)



Читать далее: https://az.sputniknews.ru/columnists/20160806/406677129.html (. Помещения стали окуривать дымом этого растения, а о пользе народных средств массово стали писать местные СМИ. Глава туркменского государства с первых дней пандемии отрицает наличие в своей стране смертельного вируса. Вероятно, он считает, что были приняты адекватные меры – закрытие границы – чтобы зараза не попала в страну. Маски как защита от пыли Несмотря на отрицание эпидемии, в Туркменистане с 7 июня введен обязательный масочный режим. Официально же, по пояснению Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию необходимо из-за «повышенного содержания пыли и болезнетворных микробов в воздухе». Ранее МИД Туркменистана разместил пресс-релиз, в котором рассказал, что вредные вещества переносятся воздушными потоками с экологически неблагополучного Аральского моря. «Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные вещества со дна высохшего Аральского моря, распространяются на тысячи километров и представляют реальную опасность для человека», – говорится в релизе МИДа.

Иностранцы покидают Туркменистан Одновременно в стране закрыли все рынки и мечети. А с 21 июля по 1 августа действовали ограничения в целях профилактики инфекционных заболеваний. Для санитарной обработки - хлоркой и окуриванием гармалой - закрыты торговые центры, рынки, кроме продовольственных отделов, все объекты быта и общепита. Министерства, ведомства отправили своих сотрудников в трудовые отпуска. Большинство иностранных компаний закрыли свои представительства. В частности, малайзийская Petronas закрыла свою штаб-квартиру в Ашхабаде после того, как тесты более 10 сотрудников дали положительный результат на COVID-19. Также было зарегистрировано еще шесть случаев заражения в прибрежной базе Каспийского моря в Киянлы, после чего база была закрыта. Свой ашхабадский офис и газоперерабатывающий завод в провинции Лебап на северо-востоке Туркменистана закрыла China National Petroleum Corporation. Но рабочим не разрешается покидать завод до сентября из-за карантинных мер. Посольства России и США в Туркменистане прекратили прием граждан на неопределенный срок. Посольство США в Ашхабаде опубликовало предупреждение об эпидемиологической ситуации в Туркменистане.

«Туркменское правительство до сих пор не признало наличие в стране случаев заражения коронавирусом и, вероятно, не признает этого, даже если таковые будут обнаружены», - говорится в сообщении дипломатического ведомства. Согласно данным местных источников, американских дипломатов, граждан страны с симптомами COVID-19 тестируют и направляют в карантин в инфекционные больницы. Желающих посетить Туркменистан посольство США просит воздержаться от поездки и предупреждает, что туристическая зона «Аваза» закрыта для отдыхающих до 31 августа в качестве одной из мер, предпринимаемых правительством для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В середине июня cтало известно о смерти турецкого дипломата, советника по религиозным вопросам посольства Турции Кемаля Учкуна. В турецком посольстве эту информацию подтвердили. У него диагностировали пневмонию. От пневмонии в Туркменистане скончалось много известных людей, в том числе зять Бердымухамедова Аннаназар Реджепов, а сестра Дурдынабат Реджепова находится в реанимации и подключена к ИВЛ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Но власти Туркменистана не только не подтверждают смерти людей из окружения президента, но и продолжают настаивать, что коронавируса в стране нет. 25 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 62-летний предприниматель Оразмурат Бекмаммедов – основатель фирмы «Овадан Улке». Эта фирма известна многим жителям Туркменистана благодаря выпускаемой продукции под торговой маркой «Нур»: различные виды консервированных овощей, майонез и кетчуп. Если это не коронавирус, то что тогда - задаются вопросом жители Туркменистана. Больницы забиты, свободных коек нет, каждый день умирают по несколько десятков человек. Списывают все на пневмонию, якобы не связанную с ковидом. Между тем в аптеках продолжается ажиотаж. Люди друг от друга узнают о препаратах, которые, по слухам, помогают устранить симптомы коронавируса и не позволяют болезни перейти в тяжелую стадию, скупают азитромицин, витамины С и Д, магний Б6 и любые противовирусные препараты. Дефицит лекарств покрывается благодаря гуманитарной помощи. Турция прислала медицинские препараты и средства личной защиты. Гурбангулы Бердымухамедов выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану признание, сообщило агентство ТДХ.