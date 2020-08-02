Что обещают на завтра синоптики
Завтра, 4 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-23, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В некоторых северных и западных районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 19-22, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.
4 августа в течение дня на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.