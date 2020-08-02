Спецназ задержал захватившего банк в Киеве фото; обновлено 16:12
Захватившего отделение Universal Bank в помещении бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева днем мужчину задержало спецподразделение Службы безопасности Украины "Альфа". Об этом сообщает украинское издание "Страна".
"14:51 Террориста захватила "Альфа" СБУ", – cказано в сообщении.
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Мужчина, захвативший банк в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала ZIK.
"По предварительной информации лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - написал Геращенко в Facebook.
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В киевском бизнес-центре "Леонардо" неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу. Правоохранители начали спецоперацию, написал в Facebook заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает УНН.
"Угроза взрыва в городе Киев. 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк"(Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Отмечается. что полиция начала спецоперацию "Гром".