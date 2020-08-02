В Москве «заминировали» полсотни торговых центров

В Москве неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 50 торговых центрах, в том числе во всех гипермаркетах «Ашан», сообщает ТАСС.

В российских правоохранительных органах проверяют информацию. Эвакуация посетителей в большинстве не проводится.

«В администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети «Ашан» поступили сообщения о минировании. Экстренные службы проверяют эту информацию, эвакуация из большинства торговых центров пока не проводится»,— заявил источник агентства.

28 июля неизвестные уже «минировали» магазин «Ашан» на Ходынском бульваре в Москве, угроза не подтвердилась.