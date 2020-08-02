В Москве «заминировали» полсотни торговых центров
В Москве неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 50 торговых центрах, в том числе во всех гипермаркетах «Ашан», сообщает ТАСС.
В российских правоохранительных органах проверяют информацию. Эвакуация посетителей в большинстве не проводится.
«В администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети «Ашан» поступили сообщения о минировании. Экстренные службы проверяют эту информацию, эвакуация из большинства торговых центров пока не проводится»,— заявил источник агентства.
28 июля неизвестные уже «минировали» магазин «Ашан» на Ходынском бульваре в Москве, угроза не подтвердилась.