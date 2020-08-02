Новое обращение М.Симоньян в адрес главы армянского правительства еще более оскорбительно по своей сути. Российская журналистка обвиняет Н.Пашиняна в предательстве интересов, истории и ценностей армянского народа.

«Давайте прекратим восхвалять наших предков и зададим себе очень прагматичный вопрос: а что завещали нам эти предки, что оставили после себя? Ничего, более чем ничего. Потому что "ничего" — это когда ты должен начать с нуля, а мы должны начать не знаю с какого минуса, так как наши предки оставили нам всего лишь такой запас геноцидов, унижений, предательств и безнравственности, преодолеть который, как выясняется, трудно, крайне трудно.

Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо. Наши предки не заботились о своих потомках хотя бы так, как инстинктивно заботятся животные. Я осуждаю всех тех, кто восхваляет наших предков». Никол Пашинян. 2005 год.

Затем Симоньян - через 15 лет (!!!) после бытности главным редактором газеты «Айкакан Жаманак» оппозиционного власти Роберта Кочаряна журналиста Пашиняна - воспламенилась неистовой неприязнью к автору, призвавшему соотечественников взглянуть исторической правде в глаза.

Симоньян вспомнила свою армянскую прабабку - ненега, которая воспитала нынешнюю журналистку, как пишет она сама, « в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни». И вот, по словам Симоньян, сегодня Арменией поставили управлять человека, который ее святую бабку обвиняет «в геноцидах и безнравственности».

Госпожу Маргариту Симоньян наконец-то осенила крамольная мысль: «Теперь я понимаю, почему мой пост наделал в Армении столько шума. Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах геноцида. Позорник и манкурт. Моя ненега плюнула бы ему в глаза».