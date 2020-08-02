Прозрачность и оптимальное управление сэкономили сотни миллионов Отчет Минтруда
Проводимые социальные реформы характеризуют себя серьезной финансовой экономией и формированием финансовых резервов в результате оптимизации расходов в сфере социальной защиты, эффективного управления и предотвращения необоснованных расходов. В свою очередь это в значительной степени снижает зависимость Госфонда социальной защиты при Минтруда и соцзащите населения от трансфертов из бюджета. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
В результате особой заботы, уделяемой президентом Ильхамом Алиевым социальной сфере, социальные выплаты в стране растут на протяжении долгого времени. Только в прошлом году размер минимальной пенсии был увеличен на 72,4% - с 116 до 200 манатов. Кроме того, пенсии, назначенные с особыми условиями, выросли на 31%. С начала 2019 года была применена амнистия к страховому стажу. Страховая часть пенсий ежегодно индексируется в соответствии с темпами роста среднемесячной зарплаты, рост при индексации пенсий в этом году составил 16,6%.
Эти факторы, естественно, обусловили и серьезный рост расходов Фонда. За последние три года расходы Фонда выросли на 1 миллиард 97 миллионов манатов, или 29,8%.
За шесть месяцев 2020 года Госфонд соцзащиты направил на финансирование выплат для 2,363 миллиона человек (пенсии, пособии, президентская стипендия, адресная социальная помощь) 2 миллиарда 830 миллионов манатов, что на 627,9 миллиона манатов, или 28,52%, больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.
Однако наравне с увеличением расходов усиливаются контрольно-проверочные меры и оптимизация расходов Фонда. В частности, выявляются и аннулируются фиктивные пенсии и др.
Благодаря оптимизации пенсионных расходов, с 2018 года были достигнуты положительные результаты. Так, в 2018-2019-х и первой половине 2020 года были предотвращены необоснованные выплаты на общую сумму в 238 миллионов манатов. Ожидается, что до конца 2020 года этот показатель достигнет 300 миллионов манатов.
В результате контрольно-проверочных мер также были выявлены и приостановлены избыточные (необоснованные) платежи пенсий и пособий на 23,6 миллиона манатов.
Объем средств (трансфертов), выделяемых из государственного бюджета в Фонд для финансирования бюджетных обязательств, также уменьшился примерно на 12% с 2018 года, то есть отношение этих трансфертов к пенсионным расходам Фонда уменьшилось с 37,95% в 2018 году до 31,56% в 2019 году, а в 2020 году прогнозируется уменьшение до 26,37%.
Отмечается, что в 2019 году в результате оптимизации расходов и увеличения доходов социального страхования было обеспечено возвращение в бюджет 320 миллионов манатов (не используется в качестве трансферта) и в дополнение к этому к началу этого года 197,18 миллиона манатов было сформировано в качестве резерва. Также в 2020 году были созданы условия для сокращения трансфертов на 238 миллионов манатов. Новые условия контракта, подписанного с уполномоченными банками в этом году о предоставлении социальных выплат населению, также создали основания для экономии 8,7 миллиона манатов из средств, предназначенных на оплату ежегодных услуг.
Наряду со всеми этим следует особо отметить меры по повышению прозрачности оценки инвалидности. Благодаря предотвращению необоснованных назначений инвалидности, в течение двух лет - до 1 января 2020 года в среднем была предотвращена необоснованная выплата 65 миллионов манатов. Если бы не было предотвращено введение необоснованных назначений инвалидности, то в результате этого из бюджета на эти выплаты было бы потрачено 694,3 миллиона манатов, а в будущем объем этих средств был бы еще большим.
В целом же отмена в 2018 году – 1055, в 2019 году – 2656 и в первом полугодии 2020 года – 2603 фальшивых инвалидностей позволила предотвратить выплату необоснованных пенсий и пособий в размере 29 миллионов манатов ежегодно и 735 миллионов манатов в долгосрочном периоде.