Отдел информации 14:32

Проводимые социальные реформы характеризуют себя серьезной финансовой экономией и формированием финансовых резервов в результате оптимизации расходов в сфере социальной защиты, эффективного управления и предотвращения необоснованных расходов. В свою очередь это в значительной степени снижает зависимость Госфонда социальной защиты при Минтруда и соцзащите населения от трансфертов из бюджета. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. В результате особой заботы, уделяемой президентом Ильхамом Алиевым социальной сфере, социальные выплаты в стране растут на протяжении долгого времени. Только в прошлом году размер минимальной пенсии был увеличен на 72,4% - с 116 до 200 манатов. Кроме того, пенсии, назначенные с особыми условиями, выросли на 31%. С начала 2019 года была применена амнистия к страховому стажу. Страховая часть пенсий ежегодно индексируется в соответствии с темпами роста среднемесячной зарплаты, рост при индексации пенсий в этом году составил 16,6%. Эти факторы, естественно, обусловили и серьезный рост расходов Фонда. За последние три года расходы Фонда выросли на 1 миллиард 97 миллионов манатов, или 29,8%.

За шесть месяцев 2020 года Госфонд соцзащиты направил на финансирование выплат для 2,363 миллиона человек (пенсии, пособии, президентская стипендия, адресная социальная помощь) 2 миллиарда 830 миллионов манатов, что на 627,9 миллиона манатов, или 28,52%, больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Однако наравне с увеличением расходов усиливаются контрольно-проверочные меры и оптимизация расходов Фонда. В частности, выявляются и аннулируются фиктивные пенсии и др. Благодаря оптимизации пенсионных расходов, с 2018 года были достигнуты положительные результаты. Так, в 2018-2019-х и первой половине 2020 года были предотвращены необоснованные выплаты на общую сумму в 238 миллионов манатов. Ожидается, что до конца 2020 года этот показатель достигнет 300 миллионов манатов. В результате контрольно-проверочных мер также были выявлены и приостановлены избыточные (необоснованные) платежи пенсий и пособий на 23,6 миллиона манатов. Объем средств (трансфертов), выделяемых из государственного бюджета в Фонд для финансирования бюджетных обязательств, также уменьшился примерно на 12% с 2018 года, то есть отношение этих трансфертов к пенсионным расходам Фонда уменьшилось с 37,95% в 2018 году до 31,56% в 2019 году, а в 2020 году прогнозируется уменьшение до 26,37%.