В Сербии депутатов нового созыва забросали яйцами

В Сербии протестующая оппозиция во главе с лидером движения «Достаточно» экс-министром Сашей Радуловичем у Скупщины (парламента) Сербии в Белграде забросала яйцами несколько депутатов нового созыва заксобрания во время первого заседания перед принятием присяги. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько десятков протестующих попытались заблокировать движение машин на улице перед зданием Скупщины и выкрикивали лозунги, обвиняя власти Сербии в предательстве национальных интересов, а парламент — в нелегитимности.

Когда депутаты вышли на улицу с целью сфотографироваться у парламента, их стали забрасывать яйцами.

В Сербии 21 июня прошли выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. 1 июля около 200 тысяч сербских граждан повторно голосовали на 234 избирательных участках. В итоге правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине. Вучич заявил, что новое правительство будет сформировано до 25 августа.