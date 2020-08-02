Рейд против нарушителей карантина и масочного режима в Баку фото
Продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в общественном транспорте с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).
Согласно информации, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск доводят до сведения граждан, как важно использовать средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски.
При выявлении в ходе проверок лиц, покинувших места проживания без соответствующего разрешения, а также тех, кто не использует средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски, не соблюдает социальную дистанцию, в их отношении составляется протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и выписываются штрафы.