В Армении неизвестный устроил взрыв у здания полиции
В Армении в городе Берд, расположенном вблизи азербайджанской границы, у здания полиции произошел взрыв, сообщает Sputnik Армения.
Согласно информации, неизвестный осуществил взрыв с помощью взрывного устройства. В результате повреждены стены и окна, зданию нанесен существенный ущерб.
На территории ведомства обнаружили кольцо гранаты и деталь. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств». Ведется предварительное расследование, назначены экспертизы.