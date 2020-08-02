«И Азербайджан, и Армения — наши друзья. За последние годы мы продали Азербайджану в десять раз больше оружия, но почему-то ни одна новостная лента не хочет об этом сообщить. В военной промышленности занято 17 000 человек, которые должны сохранить свои рабочие места. Я вас спрашиваю принципиально: кому мы будем продавать в будущем? Кому бы мы ни продавали, кто-то всегда будет недоволен», — заявил Александр Вучич.

Напомним, что 21 июля после публикаций на haqqin.az Азербайджан выразил протест Сербии в связи с сообщениями о поставках оружия в Армению. Даница Веинович, временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане, в понедельник, 20 июля, была вызвана в Министерство иностранных дел страны. Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, основываясь на «достоверной и подтвержденной информации», проинформировал главу сербской дипмиссии о поставках большого количества оружия и боеприпасов, включая минометы, из Сербии в Армению.

Представитель Баку напомнил, что вооружение применялось в ходе атак Вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, в результате которых с 12 июля погибли 12 военнослужащих и один мирный житель. Халафов также указал на влияние подобных действий на отношения между Баку и Белградом, отметив, что они наносят ущерб дружественным отношениям и стратегическому партнерству между странами, бросая тень на атмосферу доверия. Замминистра заявил, что действия сербских властей, которые направлены против территориальной целостности Азербайджана, вызывают чувство глубокого сожаления и разочарования у народа и руководства страны. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона ждет от Сербии объяснений.