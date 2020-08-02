Коронавирус в США: 47 тысяч новых зараженных и 413 умерших за сутки

Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 47 511 новых случаев заражения коронавирусом и 413 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 58 406 и 1 133 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 667 957 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.