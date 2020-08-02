В БТА обсудили проблему переполненных автобусов

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, на совещании были обсуждены вопросы, касающиеся организации пассажироперевозок, проделанной работе, имеющихся недостатков и путей их решения.

В Бакинском транспортном агентстве в формате видеоконференции состоялось совещание с компаниями-перевозчиками, посвященное организации пассажироперевозок в условиях возможного смягчения карантинного режима.

Особое внимание было уделено плотности пассажиров, которая наблюдается на определенных направлениях в пиковые часы. Было отмечено, что, несмотря на поручения по правильному регулированию количества автобусов в период пандемии, некоторые перевозчики демонстрируют безответственность в этом вопросе. Для получения дополнительной прибыли некоторые перевозчики целенаправленно снижают количество автобусов.

В результате, в частности в автобусах на маршрутах в направлении окрестных сел и поселков, а также Центра транспортного обмена "Короглу" и круга "20 Января", наблюдалась повышенная плотность пассажиропотока.

Наряду с тем, что это вызывает неудобства для пассажиров, наносится ущерб государственным мерам в сфере пассажироперевозок. Подчеркнув недопустимость подобного, перевозчикам было сделано очередное предупреждение и поручено в короткие сроки устранить проблему.

С учетом потребности пассажиров для каждой маршрутной линии определено соответствующее количество автобусов. Было отмечено, что в отношении перевозчика, который выпустит на линию меньше положенного числа автобусов, в соответствии с законодательством будут приняты самые жесткие меры. В случае выявления преднамеренного сокращения количества автобусов или других нарушений, которые приводят к увеличению плотности пассажиропотока, это будет расцениваться как нарушение требований режима карантина, и для расследования этих случаев Агентство обратится в правоохранительные органы.