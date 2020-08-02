Нетаньяху: в Израиле темпы заражения COVID одни из самых высоких в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил, что темпы заражения коронавирусной инфекцией в Израиле одни из самых высоких в мире, пишет NEWSru.co.il.

По словам Нетаньяху, эпидемиологические исследования крайне затруднены, когда каждый день прибавляются тысячи инфицированных.

Он отметил, что целью израильских властей является снижение уровня заболеваемости к 1 сентября.