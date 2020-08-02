Турецкая разведка ликвидировала особо опасного террориста
Один из четырех боевиков ПKK, нейтрализованных в ходе операции турецкой разведки 30 июля в окрестностях района Габар провинции Ширнак, значился в «сером списке» разыскиваемых террористов МВД, сообщает Anadolu.
По полученным данным, Сейитхан Аджай по прозвищу «Брюск Исраил» вступил в ряды террористической организации в 2006 году.
В 2018 году «отвечал» за деятельность ПKK в районе Ботан провинции Сиирт на юго-востоке Турции.
Позже действовал в рядах террористической организации в районах Кюпели и Габар провинции Ширнак.