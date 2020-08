🇮🇹🇦🇿#3agosto È tutto pronto per la missione in Azerbaigian!

L’Italia continua a dimostrare il proprio aiuto ai Paesi che stanno affrontando le fasi più delicate della lotta al #Coronavirus.

Grazie al nostro personale sanitario, sempre in prima linea. Buon viaggio! pic.twitter.com/ndhbDbLGfF