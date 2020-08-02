Минобороны Азербайджана об армянских фейках

Министерство обороны Азербайджана предупреждает о поддельном Twitter-аккаунте на имя Минобороны Азербайджана, созданном армянской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.

«Призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и требовать закрытия этого поддельного аккаунта https://twitter.com/Mod. Сообщаем, что на официальный twitter-аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики можно перейти по следующей ссылке: https://twitter.com/wwwmodgovaz».