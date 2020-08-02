Акция адвокатов для малоимущих

В связи с праздником Гурбан, а также 30 июля - Днем организации азербайджанской адвокатуры с 3 по 7 августа все адвокатские структуры в стране будут оказывать бесплатную юридическую помощь (в устной и письменной форме) для малообеспеченных граждан. Соответствующее решение было принято президиумом Коллегии адвокатов.

С учетом режима карантина в некоторых регионах бесплатная юридическая помощь будет оказываться в дистанционном режиме.

Желающие обратиться за юридической помощью могут связаться по контактам, указанным в следующей ссылке: https://barassociation.az/communities.