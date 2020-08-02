В школах Германии вводят обязательное ношение масок

В школах Гамбурга (крупного портового города на севере Германии) после каникул вводится обязательное ношение масок учащимися, учителями и обслуживающим персоналом. Ранее о таком решении сообщили в Берлине и в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария и Мекленбург - Передняя Померания, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается. что ужесточение правил посещения школ вызвано возобновившимся увеличением суточного прироста числа заражений. Школьники Мекленбурга - Передней Померании, первой федеральной земли, где закончились каникулы, в понедельник уже пошли в школу в масках.