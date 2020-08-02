В результате ужесточенных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), применяемых с 21 июня 2020 года, наблюдается стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщили haqqin.az в оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, в результате превентивных мер и соблюдения гражданами существующих правил удалось добиться снижения числа заражений вирусом. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией принято решение о применении некоторых смягчений в городах и районах, где введен ужесточенный карантинный режим.

Так, с 06:00 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в специальную карантинную зону, отменяется система выхода из дома посредством СМС-разрешений, служебных удостоверений, и портала icaze.e-gov.az.

Разрешается пользование пляжами, которые решением Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС и ИВ Баку признаны соответствующими требованиям карантинного режима.