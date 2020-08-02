С 5 августа в Азербайджане отменяется жесткий карантин Обновлено
В результате ужесточенных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), применяемых с 21 июня 2020 года, наблюдается стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации.
Как сообщили haqqin.az в оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, в результате превентивных мер и соблюдения гражданами существующих правил удалось добиться снижения числа заражений вирусом. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией принято решение о применении некоторых смягчений в городах и районах, где введен ужесточенный карантинный режим.
Так, с 06:00 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в специальную карантинную зону, отменяется система выхода из дома посредством СМС-разрешений, служебных удостоверений, и портала icaze.e-gov.az.
Разрешается пользование пляжами, которые решением Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС и ИВ Баку признаны соответствующими требованиям карантинного режима.
С учетом динамки заражений коронавирусом до 00:00 часов 13 августа в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе, а также в Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском и Сальянском районах будет веден особый карантинный режим, в ходе которого остаются в силе запрет на работу общественного транспорта в выходные дни; запрет на работу крупных торговых центров и моллов, за исключением действующих при них аптек и продовольственных магазинов; запрет на обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания; запрет на деятельность музеев и выставочных залов; учебный процесс и учебно-воспитательный процесс (за исключением экзаменов, конкурсов и выдачи различных справок); спортивные состязания на свежем воздухе и культурно-массовые мероприятия.