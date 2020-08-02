Премьер Франции: не расслабляйтесь, вирус не ушел в отпуск

Нельзя расслабляться и ослаблять бдительность, коронавирус по-прежнему распространяется на территории страны, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Мы не должны ослаблять бдительность. Вирус не ушел в отпуск, и мы (правительство) тоже не ушли", - приводит Интерфакс слова Кастекса.

Он призвал французов к осторожности, чтобы "избежать повторного введения общих ограничительных мер".

Ранее Агентство общественного здравоохранения Франции сообщило, что распространение коронавируса в стране набирает обороты.