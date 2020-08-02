ВОЗ: не будем указывать США, что делать во время пандемии

ВОЗ не будет указывать США, что делать на субнациональном уровне во время пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном уровне. Планирование, основанное на уровне штатов, и реализация, которая осуществляется в соответствии с указаниями национальных ученых, кажется правильным путем", - цитирует Райана РИА Новости.

Он считает, что США поступают благоразумно, призывая власти штатов пересматривать ситуацию с распространением вируса для принятия необходимых мер.