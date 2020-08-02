Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник президента Хикмет Гаджиев

Он отметил, что среди инфицированныхи вылечившихся наблюдается положительная динамика.

«Полученные нами показатели являются результатом введенного с 21 июня ужесточенного карантинного режима и соблюдения этих правил нашими гражданами. Мы выражаем благодарность каждому гражданину. Однако правила и впредь необходимо соблюдать. В странах Юго-Восточной Азии уже вспыхивает не только вторая, но и третья волна вируса. Продолжают поступать новости о закрытии границ между европейскими странами», - сказал он.

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«В настоящее время обсуждается вопрос, связанный с поездками в регионы». Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что будет проведена комплексная оценка эпидемиологической ситуации и данный вопрос будет рассмотрен заново.

«Сегодня возобновление поездок в регионы может привести к росту инфицирования», - сказал он.

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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В брифинге принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, глава аппарата ИВ Баку Эльгюн Габибуллаев.