Поездки из Баку в районы все еще запрещены

За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных, а также грузовых, ограничения на выезд-въезд в города и районы, где действует особый карантинный режим, и на перевозки пассажиров наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны (за исключением Нахчыванской Автономной Республики) остаются в силе.

Как сообщает haqqin.az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Отметим, до 00:00 31 августа в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах будет применяться особый карантинный режим.