Оперштаб о сохраненных в рамках карантина ограничениях

Сохранены некоторые ограничения в рамках особого карантинного режима, введенного в Азербайджане до 00:00 31 августа, сообщает haqqin.az.

Так, решением Оперативного штаба при Кабинете министров сохранены следующие ограничения: запрет въезда-выезда с территории страны наземным и воздушным транспортом (за исключением специальных и чартерных рейсов); запрет на прием граждан на местах в индивидуальном порядке и в группах во всех государственных органах, за исключением центров обслуживания «ASAN Xidmət» и «DOST»; запрет на оказание услуг по организации мероприятий, в том числе дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных церемоний в домах клиентов или в других местах; запрет на деятельность детских и других развлекательных центров, кинотеатров, объектов общественного питания, функционирующих в составе крупных торговых центров и моллов; запрет на деятельность развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая те, которые находятся на территории бульваров и парков); запрет на оказание спортивных, оздоровительно-реабилитационных услуг (за исключением медицинских услуг в этой сфере); запрет на деятельность объектов культуры, а также кинотеатров, театров, спортзалов; запрет на оказание религиозных ритуальных услуг, организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон; запрет на организацию свадеб; запрет собираться в группы более 5 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах; запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных мероприятий; запрет на использование кальянного оборудования на объектах общественного питания; запрет на посещение лиц, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, их близкими; запрет на оказание банных услуг и услуг массажа.