Минобороны России об итогах испытания вакцины от коронавируса

У добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, сформировался «явный иммунный ответ». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Минобороны России.

«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — уточнили в ведомстве.

Эксперимент продолжался с 3 июня по 20 июля.

Также добавляется, что данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны России.