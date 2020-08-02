В Азербайджан прибудут эксперты из Уханя

В рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджан прибыли итальянские специалисты. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, итальянские специалисты поделятся своим опытом в области борьбы с пандемией со своими азербайджанскими коллегами.

"Азербайджанские врачи также поделятся с итальянскими специалистами опытом, приобретенным в данной области", - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента добавил, что на днях планируется визит в Азербайджан экспертной группы, которая действовала в городе Ухань Китая.