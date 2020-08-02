Оперштаб о том, почему не открыли моллы и метро

Возобновление деятельности Бакинского метрополитена может привести к ускорению распространения коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, вопрос возобновления деятельности метро обсуждается с участием экспертов.

"По заключению экспертов, ввиду наличия общей системы вентиляции на станциях вирус может распространяться быстрыми темпами. По этой причине возобновление деятельности метро пока сочтено нецелесообразным", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что Бакинскому транспортному агентству поручено принять меры для увеличения количества автобусов в часы пик.

Хикмет Гаджиев добавил, что открытие моллов и крупных торговых центров (ТЦ) также может привести к ускорению распространения вируса.

"Поскольку в крупных торговых центрах в закрытых помещениях скапливается большое число людей, темпы распространения коронавируса могут значительно возрасти", - подытожил Гаджиев.