Умер Джон, который установил мир в Ирландии

Бывший лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Джон Хьюм скончался. Об этом говорится в сообщении BBC News.

Страдавший деменцией Хьюм умер в доме престарелых в Лондондерри.

В 1998-м Хьюм был одним из подписавших Белфастское соглашение, или Соглашение страстной пятницы, по урегулированию в Северной Ирландии. В том же году политика совместно с Дэвидом Тимблом (тогдашний лидер Ольстерской юнионистской партии) наградили Нобелевской премией мира. Нобелевский комитет отметил усилия обоих «по поиску мирного решения конфликта».

Насилие в Северной Ирландии, в котором с одной стороны участвовали противостоящие Великобритании католики, с другой — лояльные Лондону протестанты, продолжалось 30 лет, погибли более 3,5 тыс. человек.