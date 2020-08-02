ВОЗ: Идеальное лекарство от коронавируса может не появиться никогда

Идеального средства от коронавирусной инфекции в настоящее время не существует, и оно, может, никогда не появится, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей», – передает его слова РИА Новости.

«Однако на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», – заявил глава организации, призвав принимать необходимые меры, чтобы не допустить распространения COVID-19.