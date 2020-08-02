Названы самые безопасные для покупки недвижимости страны
Швейцария возглавила рейтинг из 100 стран, ранжированных по уровню эпидемиологической безопасности для покупателей недвижимости, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование, подготовленное экспертами компании Knight Frank.
По данным аналитиков, к 29 июня в Швейцарии в общей сложности насчитывалось 31,65 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 1,96 тысячи — с летальным исходом, что значительно меньше показателей соседних стран. При этом за период с начала апреля по середину мая в Швейцарии на 61 процент выросло число онлайн-просмотров недвижимости и на 59 процентов — количество новых покупателей.
В первую пятерку безопасных стран также вошли Германия, Израиль, Сингапур и Япония.
Последние места в списке заняли Камбоджа, Лаос и Багамы. Кроме того, эксперты назвали эпидемиологически небезопасными такие страны, как Бразилия, Марокко, Алжир, Гондурас, Парагвай, Перу и Индонезия. В Европе худшие показатели у Албании (88-е место).