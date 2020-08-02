Откроются ли в сентябре школы?

Перед Министерством образования Азербайджана поставлена задача, с соответствующими структурами обсуждается вопрос открытия средних школ с нового учебного года, заявил на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, будет рассматриваться также опыт других стран. В связи с этим будут рассмотрены все подготавливаемые предложения.