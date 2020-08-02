Страна, которая «не оставила никаких шансов коронавирусу» 

Вьетнам может послужить примером для других стран в борьбе с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове.

«Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», – передает РИА Новости ее слова.

Ван Керкхове также добавила, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, Вьетнам – страна, которая испытывала очень низкую нагрузку и низкую смертность, «не оставила никаких шансов коронавирусу». «И делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента», – отметил он, говоря о новой вспышке коронавируса во Вьетнаме.