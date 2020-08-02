Исследования, проведенные транспортными управлениями в разных странах, позволяют сделать вывод, что общественный транспорт сам по себе не представляет опасности с точки зрения распространения COVID-19, пишет The New York Times (NYT).

Корреспонденты издания опросили транспортные управления нескольких крупных городов, которые уже сняли жесткие карантинные ограничения. Так, в Париже органы системы здравоохранения обнаружили, что ни один из 386 кластеров инфекции, выявленных в период с начала мая по середину июля, не был связан с общественным транспортом города. К аналогичному выводу пришли и власти Австрии и Токио, пишет Коммерсант.

При этом американское издание отмечает, что делать окончательные выводы о безопасности общественного транспорта пока рано, так как даже в мегаполисах пассажиропоток в транспорте все еще намного ниже значений, отмечавшихся до пандемии. Кроме того, безопасность поездки на общественном транспорте может быть гарантирована только при условии, если пассажиры будут носить маски и перчатки.