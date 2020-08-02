Соросу на Азербайджан зубов не хватило горячая тема
В 1993 году пресловутый Джордж Сорос заявил, что «бывшую Советскую империю называют теперь Соросовской империей». Оказалось, что магнат и филантроп сам себе крупно льстил. На Азербайджане ему пришлось, что называется, «обломать зубы».
Нет, начиналось все хорошо, с размахом и – совершенно правильных заявлений гостя Баку. В мае 2003 года Джордж Сорос прибыл в Баку для участия в конференции «Нефтяные прибыли Каспия: кто ими воспользуется?» В своем выступлении он заявил, что Азербайджан может стать одной из передовых стран в области добычи нефти и газа. «Я не совсем знаком с нефтяной стратегией Азербайджана, но вижу, что ваша страна старается, чтобы все нефтяные проекты были открыты и прозрачны для общества», - говорил он тогда.
Но время шло, и тон его высказываний начал потихоньку меняться. В сентябре 2005 года, незадолго до выборов в парламент Азербайджана, Джордж Сорос написал статью «Азербайджан должен стремиться к настоящей демократии через выборы» в Financial Times. В которой утверждал, что «Азербайджан должен доказать всем, что может установить настоящую демократию и без революции».
То есть та, что была, его уже не устраивала, поскольку с его точки зрения была «ненастоящей», не первой, что называется, свежести. А ему хотелось именно такой, чтобы государство было ночным сторожем, и никуда больше не вмешивалось.
Именно тогда и прозвучало первое требование «филантропа, миллиардера и мыслителя» всему Азербайджану: «власти должны отменить запрет на иностранное финансирование местных наблюдателей на избирательных участках. «Они [власти – А.К.] должны дать людям право на протест, а внешние силы в лице США и ЕС обязаны ясно и жестко дать понять Азербайджану, что никому не удастся безнаказанно украсть победу на выборах», - отчеканил Сорос в своей статье.
В перепалку с ним вступать не стали, но по-восточному тонко намекнули, что не дело это – властям суверенного государства ультиматумы ставить. Впрочем, мания величия уже тогда ослепляла Сороса, и никаких намеков он не понимал: должно быть сделано только так, как он сказал – и никак иначе.
Но и Баку оказался не слаб в коленках перед «человеком, который разорил Банк Англии». В конце 2010 года по решению Фонда Сороса деятельность представительства была ограничена выполнением функций «технического офиса», и решения по выделению грантов принимались в головном офисе.
В рамках проводимого в Азербайджане уголовного дела против ряда местных и иностранных НПО были заморожены счета местной структуры Фонда Сороса, а сотрудники вызывались на допросы в Генпрокуратуру. И 11 декабря 2014 года офис Института «Открытое общество» в Баку закрылся.
В январе 2015 года Институт «Открытое общество» выступил с заявлением по поводу усиления давления на представителей гражданского общества в Азербайджане. В заявлении говорилось, что Джордж Сорос встретился в Давосе с Ильхамом Алиевым и призвал его ослабить давление на гражданское общество и положить конец преследованиям официально зарегистрированных благотворительных организаций в Азербайджане.
По сообщениям источников haqqin.az, в Фонде Сороса еще за несколько часов до встречи его руководителя с Ильхамом Алиевым были подготовлены два пресс-релиза. В первом говорилось о том, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева добился существенных успехов в сфере экономики и социальной жизни, страна превратилась в лидера региона, а правительство осуществляет планомерные шаги по развитию демократии. Второй пресс-релиз, с которым уже ознакомился читатель, напротив, критиковал правительство Азербайджана за преследование гражданского общества.
После чего у финансового гения и несостоявшегося доктора философии от гнева на Азербайджан окончательно, простите за вульгаризм, сорвало крышу. И он побежал туда, куда бегут все, кому Баку оттоптал мозоль, – к западным активистам международного армянского лобби. Где его встретили не просто с распростертыми объятиями, но поистине как ангела, сошедшего с небес.
Переговоры много времени не заняли – над сделкой стоял такой крепкий дух местечкового гешефта, стороны были так нужны друг другу, что спорить о чем-то большого смысла не было. Сорос им – поддержку их планов в Армении, они ему – все свои немалые возможности в Совете Европы и в ПАСЕ. Так был дан старт заговору против Азербайджана, против его президента и страны в целом…
Чуть позже, правда, армянские гешефтмахеры обнаружили, что продешевили, и в ходе сделки заодно уж сдали Соросу и всю Армению. Но тут уж ничего не поделать, шулера не обыграть, а «Сорос» - это глобальный шулер высшего класса, недаром же еще в далеком 1996-м американский экономист Пол Кругман предложил термин «сорос» для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для «наживы и удовольствия».
К счастью, «полоса везения» для Сороса и его армянских союзников подходит к концу. Согнуть Баку они не смогли, в Европе их дела не слишком блестящи – разобравшись в том, «кто из ху», европейцы все чаще указывают им на дверь, начиная все более трезво относиться к реалиям Азербайджана. Последним оплотом Сороса в Европарламенте все еще оставалась небожитель уходящего в небытие социал-либерализма, сопредседатель Евронеста Ребекка Хармс. Все политические конструкции в стенах Европарламента против Азербайджана выстраивались именно Хармс с подачи Сороса. И, конечно же, именно с ее уходом из ЕП исчезли последние преграды для укрепления сотрудничества с европейскими институтами.
С зубами против Баку у Сороса явно возник дефицит. Но расслабляться не стоит. Он хоть и не поумнел, но злобы по отношению к Азербайджану у него все еще предостаточно. А потому бросок эта старая змея все еще может совершить. Как тут не повторить бессмертное: «Люди, будьте бдительны! Осторожно, Сорос!»