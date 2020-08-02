ВОЗ расследует, как в Ухане появился COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с Китаем проведение исследования происхождения нового коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Одной из областей, которую мы продолжаем изучать, является происхождение вируса, который вызывает COVID-19. Передовая группа ВОЗ, которая съездила в Китай, завершила свою миссию, заложив основу для дальнейших совместных усилий по установлению происхождения вируса. В итоге ВОЗ и китайские эксперты разработали проект технического задания по исследованию и программе работы международной команды под руководством ВОЗ», — сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ добавил, что в международную команду войдут ведущие ученые и исследователи из Китая и других стран. Исследования начнутся в городе Ухань, где впервые появился коронавирус — ученым предстоит определить потенциальный источник инфекции среди первых случаев заболевания.