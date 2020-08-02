Азербайджан остается без футбольных еврокубков и чемпионата?
Сегодняшние решения Оперативного штаба при Кабинете министров о смягчении режима карантина в городах и районах, где он был ужесточен, никак не коснулись спортивных мероприятий.
До 31 августа запрещено тренироваться и проводить соревнования не только в залах, но и на открытом воздухе, а это напрямую ставит под угрозу проведение в Баку и Сумгаите матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые могут состояться здесь в августе.
Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует чемпион Азербайджана «Карабах», состоится 9 августа. Жребий выберет «Карабаху» не только соперника, но и определит хозяина матча, так как из-за запоздалого старта еврокубков УЕФА принял решение, что все квалификационные этапы, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одного матча.
Если 9 августа волею судьбы «Карабах» станет хозяином матча 1-го раунда, то должен принять соперника в Баку 18 или 19 августа. Однако, если запрет на проведение соревнований на открытом воздухе останется в силе, игра Лиги чемпионов в столице не состоится. В таком случае «Карабах» в качестве домашнего стадиона может заявить арену в Габале (на Габалу жесткий карантинный режим не распространяется, и именно там азербайджанские клубы сейчас готовятся к сезону), либо изначально объявить о готовности сыграть на выезде независимо от жеребьевки.
Если будет так, то «Карабах» после игры может организовать себе сборы в той же стране и уже оттуда в зависимости от результата отправиться на игру 2-го раунда Лиги чемпионов (25/26 августа) или Лиги Европы (27 августа). Напомним, что команды, проигравшие в 1-м раунде Лиги чемпионов, получат шанс сыграть во 2-м раунде Лиги Европы в специальной ветке для чемпионов.
А что будут делать три наших представителя в Лиге Европы – «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит»? Жеребьевка 1-го раунда этого турнира состоится 10 августа. Игры пройдут 27 августа. Опять-таки есть вариант с Габалой. Но что делать, если всем трем нашим командам выпадет сыграть дома?
Стоит помнить и о том, что АФФА и ПФЛ планируют начать сезон в азербайджанской Премьер-лиги 21 августа. Если решение Оперштаба останется в силе, то либо все четыре матча 1-го тура должны состояться в Габале (возможно ли это технически и логистически?), либо старт сезона будет перенесен как минимум на середину сентября, так как в начале осени свои два первых матча в Лиге наций проведет сборная Азербайджана. И уже сейчас можно только посочувствовать новому главному тренеру национальной команды Джанни Де Бьязи. Если чемпионат не начнется, то ему придется собирать команду на основании четырех-пяти матчей, сыгранных азербайджанскими клубами в еврокубках. Ни к чему хорошему в играх с Люксембургом (5 сентября) и Кипром (8 сентября) это не приведет.
Подводя итоги, очень хочется верить, что в ближайшее время решение, касающееся тренировок и спортивных мероприятий на открытом воздухе, все же будет изменено, либо будет сделано исключение для профессиональных футбольных клубов, как было сделано ранее для спортсменов национальных команд.
Если позволит жребий, то азербайджанские клубы должны принимать европейских соперников на своих полях. Да, игры пройдут без зрителей, и это отчасти нивелирует преимущество своего поля. Но, во-первых, никто не отменял значение привычного для футболистов газона, а во-вторых, - и это в нынешних условиях, наверное, самое главное – не придется ехать в чужую страну, рискуя заразиться в пути или на месте.
Не будем забывать и о том, что смягчение также позволит начать чемпионат страны, что поможет клубам на европейской арене и облегчит задачу тренерскому штабу сборной Азербайджана, и без того не хватающей звезд с неба.