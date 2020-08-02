Азербайджан остается без футбольных еврокубков и чемпионата?

Сегодняшние решения Оперативного штаба при Кабинете министров о смягчении режима карантина в городах и районах, где он был ужесточен, никак не коснулись спортивных мероприятий.

До 31 августа запрещено тренироваться и проводить соревнования не только в залах, но и на открытом воздухе, а это напрямую ставит под угрозу проведение в Баку и Сумгаите матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые могут состояться здесь в августе.

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует чемпион Азербайджана «Карабах», состоится 9 августа. Жребий выберет «Карабаху» не только соперника, но и определит хозяина матча, так как из-за запоздалого старта еврокубков УЕФА принял решение, что все квалификационные этапы, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одного матча.

Если 9 августа волею судьбы «Карабах» станет хозяином матча 1-го раунда, то должен принять соперника в Баку 18 или 19 августа. Однако, если запрет на проведение соревнований на открытом воздухе останется в силе, игра Лиги чемпионов в столице не состоится. В таком случае «Карабах» в качестве домашнего стадиона может заявить арену в Габале (на Габалу жесткий карантинный режим не распространяется, и именно там азербайджанские клубы сейчас готовятся к сезону), либо изначально объявить о готовности сыграть на выезде независимо от жеребьевки.

Если будет так, то «Карабах» после игры может организовать себе сборы в той же стране и уже оттуда в зависимости от результата отправиться на игру 2-го раунда Лиги чемпионов (25/26 августа) или Лиги Европы (27 августа). Напомним, что команды, проигравшие в 1-м раунде Лиги чемпионов, получат шанс сыграть во 2-м раунде Лиги Европы в специальной ветке для чемпионов.