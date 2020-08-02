Не носивших маски в автобусах и магазинах оштрафовали

В Мингячевире сотрудники отдела полиции провели рейд, в ходе которого были задержаны пассажиры внутригородских маршрутных автобусов, не использовавшие индивидуальные средства защиты.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции разъяснили задержанным правила карантинного режима и выписали штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Рейд полиции был продолжен в магазинах. Полицейские выявили продавцов и покупателей, не носящих защитные маски. В отношении нарушителей были приняты меры в соответствии с законом.