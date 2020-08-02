Вспышка COVID-19 на круизном лайнере: пассажирам запретили сходить на берег

Власти Норвегии приняли решение временно ограничить круизное сообщение в стране в связи со вспышкой коронавируса у пассажиров и экипажа лайнера Roald Amundsen компании Hurtigruten, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения и соцобеспечения страны Бент Хейе.

«Мы на время ограничиваем круизное сообщение, чтобы остановить заражения. Поводом стала ситуация на Hurtigruten», — сказал министр.

Он пояснил, что по новым правилам всем круизным судам более чем со 100 пассажирами на борту будет запрещено останавливаться в портах страны, а пассажирам и экипажу сходить на берег.

Ранее на круизном лайнере Roald Amundsen была выявлена вспышка коронавируса — заразились по меньшей мере 36 членов экипажа и четыре пассажира.

Кроме того, COVID-19 обнаружен у одного из членов экипажа круизного лайнера «Поль Гоген», находящегося в Тихом океане. Судну пришлось прервать маршрут - он курсировал между островом Бора-Бора и атоллом Рангироа, сообщает BBC. Пассажирам предписано оставаться в каютах, а лайнер вернулся в порт последнего отправления на острове Таити, где, как ожидается, все находящиеся на борту сдадут тест на коронавирус.