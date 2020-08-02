Названы победители хакатона EduHack

В состав жюри соревнования входили ректор UNEC профессор Адалят Мурадов, председатель комитета Милли Меджлиса Тахир Миркишили, директор Экзаменационного центра UNEC Зохраб Исаев, директор отдела организации экзаменов Тахир Бадалов, исполнительный директор Центра инновационных технологий, дополнительного обучения в образовании, учредитель конкурса «Ени фикир» Иса Гасымов, исполнительный директор Инновационного центра Next Step Рашад Эйвазов и старший специалист отдела корпоративных отношений Paşa Bank Фидан Тофигли.

Основная цель проводимого впервые в Азербайджане хакатона заключалась в поиске инновационных путей решения проблем дистанционного обучения. В хакатоне приняли участие команды в составе студентов 24 университетов Азербайджана, а также 21 университета 11 зарубежных стран.

Завершился хакатон EduHack, состоявшийся при совместной организационной поддержке UNEC, Инкубационного и Акселерационного центра INNOLAND и Инновационного центра Next Step.

Отметив, что в сфере дистанционного обучения в мире нет богатого опыта, ректор Адалят Мурадов довел до внимания, что Азербайджан присоединился к этому процессу. Он отметил, что UNEC имеет достаточный потенциал в сфере дистанционного обучения, подчеркнув, что в этой сфере еще предстоит проделать большую работу. Он довел до внимания, что молодежь своими идеями может внести важный вклад в эту сферу.

Ректор выразил уверенность, что в хакатоне, проведенном по инициативе UNEC, в связи с организацией, качеством, интерактивностью дистанционного обучения, а также оценкой будут выдвинуты интересные идеи.

Депутат Тахир Миркишили отметил актуальность темы. Он подчеркнул, что на фоне происходящих в мире процессов в сложившейся ситуации важное значение имеет выявление молодежью проблем, связанных с дистанционным обучением и поиском инновационных решений, пожелал успехов командам.

Затем 18 команд выступили с презентациями в направлении решения проблем, возникших в сфере дистанционного обучения. В презентациях, которые вызвали большой интерес, студенты выдвигали предложения с разных точек зрения. После презентаций по решению членов жюри были определены победители первых трех мест.

Первого места был удостоен проект команды Eduardo - Fast Learners. Основная цель идеи, построенной на модели адаптивного образования, включала учебный процесс на основе данных в дистанционном образовании, дифференциальную среду обучения и оптимизацию в оценке знаний.

Проект Academy.az, удостоенный второго места, был связан с предотвращением не посещения студентами занятий и потери мотивации разными экзаменационными методами, а также с применением системы голосовой идентификации.

В удостоенной третьего места идее Z-solutions нашли место критерии оценки в дистанционном обучении, организация работы в группе, оценка студенческой активности, а также построение механизма оценки между студентами.

Соответственно премиальному фонду хакатона победители получили 3 000 AZN (I место), 2 000 AZN (II место) и 1 000 AZN (III место).

В завершение ректор Адалят Мурадов поздравил участников и отметил, что одна из основных целей соревнования заключается в привлечении внимания молодежи к дистанционному обучению и таким образом направить их инновационное, творческое мышление на проблемы, возникшие в этой сфере.

Ректор отметил, что с целью ознакомления команд, участвовавших в хакатоне, с Центром UNEC Ekstern, моделью Электронного университета в UNEC будет организован виртуальный тур. Будут разработаны новые предложения по улучшению дистанционного обучения с учетом реальности.