В сообщении королевской канцелярии не уточняется, в какую именно страну и когда уедет Хуан Карлос. Он назвал принятое решение добровольным, в то время как Филипе VI выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг, пишет Интерфакс.

Бывший король Испании Хуан Карлос I заявил, что намерен покинуть страну. Как сообщает Associated Press, об этом решении экс-монарх своему сыну, нынешнему королю Фелипе VI, объявил в письме. Текст документа публикует сайт королевской семьи.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционного расследования происхождения его зарубежных счетов. Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн, передает РБК. Прокуратура Испании считает, что Хуан Карлос мог похитить деньги при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Испанские следователи занимаются расследованием перевода $100 млн на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.

Испанский дворец официально опроверг предположения, что нынешний король знал что-то о предполагаемых финансовых махинациях. Фелипе VI ранее отказался от наследования состояния отца, а также отменил стипендию, полагавшуюся бывшему монарху (около $228 тыс. в год).