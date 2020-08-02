Службой ASAN подготовлена видеоинструкция, в которой перечисляются новые правила пользования пляжами в период карантинного режима, введенного в Азербайджане в связи с пандемией COVID-19.

Согласно правилам, перед поездкой на море необходимо посетить сайт cimerlik.az, проверить уровень плотности на пляжах, поехать на территорию с меньшим количеством отдыхающих, войти на пляж только со входа, контролируемого волонтерами ASAN, покинуть пляж через особый выход, привезти с собой необходимые вещи, использовать дезинфицирующие средства, размещенные на пляже у входа и выхода.

При использовании раздевалок общего пользования и санитарных узлов необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, купаться и загорать только в специальных зонах, отделенных веревками, обязательно убирать за собой после употребления еды, выбрасывать мусор в специальные урны, соблюдать социальную дистанцию на пляже, следовать требованиям контролера, при возникновении беспокойства в связи со здоровьем немедленно сообщить об этом контролеру.