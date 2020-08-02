Трамп поставил ультиматум владельцам TikTok

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, сообщили журналисты президентского пула Трампа.

Трамп заявил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если его не купит Microsoft либо другая компания. Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.