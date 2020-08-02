TƏBİB о мутации и ослаблении COVID-19

Сегодня очень рано говорить, что вирус мутировал или ослаб, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

«Уменьшение количества активных пациентов является результатом длительного ужесточенного карантинного режима. Нас радует, что сегодня число тяжелобольных сократилось. Однако у нас пока нет научных заключений о том, что вирус мутировал, в результате чего люди переносят его в более легкой форме», - подчеркнула Я.Гараева.