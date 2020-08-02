ВОЗ: От COVID умирают в шесть раз больше, чем от гриппа

Уровень смертности от COVID-19 приблизительно оценен в 0,6%. Этот же показатель для сезонного гриппа составляет около 0,1%, заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумии Сваминатан, передает Росбалт.

Сваминатан отметила, что летальность от коронавируса в шесть раз больше, чем от гриппа.

На 200 зараженных может приходиться один летальный случай, добавил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, которого цитирует РИА Новости.